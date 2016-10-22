Райан Гиггз: "Наслаждаюсь жизнью без футбола"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что он наслаждается жизнью безработного человека. Также он не считает, что должен был менять команду, чтобы бросить себе новый вызов.

- Я вырос как футболист под руководством сэра Алекса Фергюсона, человека, который всю свою карьеру смотрел вперед - следующая тренировка, следующая игра, следующий вызов, - написал Гиггз в своей колонке на Telegraph. - Моя жизнь сейчас отличается от прежней, но я наслаждаюсь отдыхом от футбола.

Играть за "МЮ", тренировать "МЮ" - это давление. Некоторые люди не согласны со мной. Они думают, что я должен был летом бросить себе вызов в другом клубе. Но есть лишь несколько клубов в мире, где хотят выигрывать каждую встречу и где каждый сезон появляются новые, талантливые, голодные до футбол игроки и пытаются завоевать место в составе.