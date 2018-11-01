Раньери посетил стадион "Лестера" попрощаться с погибшим владельцем клуба

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери посетил стадион клуба "Кинг Пауэр". Итальянец отдал дань памяти бывшему владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе, разбившемуся на вертолете. На траурной церемонии Раньери присутствовал вместе с сыном Шривадданапрабхи.
Тайский бизнесмен приобрел "Лестер" в 2010 году, а в 2015-м пригласил в клуб Раньери. Под руководством итальянца "Лестер" стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16.
Claudio Ranieri and Vichai Srivaddhanaprabha achieved the impossible together.– BBC Sport (@BBCSport) 1 ноября 2018 г.
Today, the former Leicester boss paid his respects at the King Power Stadium.#LCFC pic.twitter.com/SsRdeHK9dl
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