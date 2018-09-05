Премьер-лига просит правительство Британии отказаться от ограничений при подписании легионеров

В английской премьер-лиге призывают правительство Великобритании смягчить правила приобретения иностранных футболистов. Это связано с выходом страны из Евросоюза.

Как сообщает The Telegraph, в АПЛ опасаются, что Брексит негативно повлияет на возможность привлечения иностранцев. В частности, игроки должны получит разрешение на работу в Англии, которое зависит от количества сыгранных за сборную матчей.

Ранее это правило не действовало для игроков из стран ЕС. После выхода из Европейского союза ситуация может измениться. Так, указано, что "Лестер", например, не смог бы приобрести Нголо Канте, если бы действовали новые правила.

Чтобы получить право играть в Англии, футболист не из стран ЕС обязан был сыграть в 75 процентах матчей за свою национальную команду за последние два года. При этом средняя позиция рейтинга ФИФА этой сборной за последние два года не должна быть ниже 70-й. Отметим, что клубы могут подать апелляцию на решение.

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