Полузащитник "Халла" Слуцкого получил серебряную кнопку YouTube

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер ведет активную деятельность на YouTube. В данный момент у ирландца более 216 тысяч подписчиков. Футболист сегодня получил серебряную кнопку, которую выдают за 100 тысяч человек.
"Спасибо всем, кто подписался на мой канал на YouTube и помог мне получить серебряную кнопку за сто тысяч подписчиков!", - написал Мейлер на своей странице в Твиттере.
Напомним, что главным тренером "Халл Сити" является Леонид Слуцкий.
Thanks to everyone has subscribed to my YouTube channel and helping me get this 100k plaque! #roadtoamillion pic.twitter.com/91RVTsSeeH– David Meyler (@DavidMeyler7) 7 сентября 2017 г.