Полузащитник "Халла" Слуцкого получил серебряную кнопку YouTube

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер ведет активную деятельность на YouTube. В данный момент у ирландца более 216 тысяч подписчиков. Футболист сегодня получил серебряную кнопку, которую выдают за 100 тысяч человек.

"Спасибо всем, кто подписался на мой канал на YouTube и помог мне получить серебряную кнопку за сто тысяч подписчиков!", - написал Мейлер на своей странице в Твиттере.

Напомним, что главным тренером "Халл Сити" является Леонид Слуцкий.