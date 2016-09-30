Пол Скоулз: "Ливерпуль" может завоевать чемпионство, но надеюсь, что этого не произойдет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен, что матч 8-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" станет хорошей проверкой для подопечных Жозе Моуринью. По его словам, на данный момент мерсисайдцы демонстрируют чемпионскую игру.

- Нынешний "Ливерпуль" похож на команду, которая способна завоевать чемпионство, - приводит BT Sport слова Скоулза. - Встреча с мерсисайдцами станет проверкой для "Манчестер Юнайтед". Нужно завоевывать очки, но я думаю, что команды сыграют вничью. Оборона "красных" не очень надежна, но они хороши в атаке. Надеюсь, "Ливерпуль" не станет чемпионом.