Поль Погба: "Моуринью развивал меня как личность, я благодарен ему за это"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью за совместную работу.

- Мы выигрывали трофеи с Жозе, и я хочу сказать ему "спасибо" за это. А еще я благодарен ему за то, что он развивал меня как личность. Мы работали, даже несмотря на то, что у нас не всё получалось. Но сейчас все в прошлом, и я хочу поблагодарить Жозе", - приводит слова Погба Sky Sports.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о конфликте между Моуринью и Погба. В частности, после одного из матчей бывший наставник "красных дьяволов" назвал француза "вирусом".

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