Погба взял на себя вину после поражения "МЮ" от "Брайтона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остался недоволен своей игрой в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:3). Хавбек отметился одним из голов команды.

- Наше отношение было не таким, каким должно быть. Это было заметно на поле, в первую очередь у меня. Отношение было неправильным. Мы допустили те ошибки, которые не должны были. Когда мы сократили счет до 1:2, у нас появилась надежда, но затем мы пропустили еще один гол. Соперник был голоднее нас. Я в первую очередь виню себя. Мы пытались прессинговать, атаковать, но было уже поздно.