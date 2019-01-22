"Почему нет?" Азар - о переходе в "Реал"

Нападающий "Челси" Эден Азар допустил возможность перехода в "Реал". 28-летний бельгиец заявил, что хотел уйти из лондонского клуба после чемпионата мира-2018.

- Переход в "Реал"? Почему бы и нет? - приводит слова Азара Football Espana. - Вы сами это хорошо знаете. Я всегда говорил, что хотел бы поиграть не только в Англии. После чемпионата мира я хотел уйти, но в конце концов решил остаться в "Челси". И сейчас я провожу один из лучших сезонов в своей карьере.

В этом году Азар провел 28 матчей за "Челси", забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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