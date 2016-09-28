Пино Пальяра: "Моя история про взятки английским тренерам была выдумана"

Агент Пино Пальяра признался, что сочинил истории про откаты и взятки английским тренерам. Его слова были записаны тайно журналистами The Telegraph. На основании этих заявлений, а также слов других агентов издание провело расследование, выявив коррупционную составляющую в деятельности восьми бывших и нынешних тренеров клубов премьер-лиги. Среди фигурантов скандала оказался Сэм Эллардайс, которому пришлось покинуть пост главного тренера сборной Англии.

– Я не платил Эллардайсу, – приводит The Sun слова Пальяры. – И никому из этих тренеров на давал денег. Моя история была выдумана.