18:38 | ФУТБОЛ — Англия

Пино Пальяра: "Моя история про взятки английским тренерам была выдумана"

0
0
0

Агент Пино Пальяра признался, что сочинил истории про откаты и взятки английским тренерам. Его слова были записаны тайно журналистами The Telegraph. На основании этих заявлений, а также слов других агентов издание провело расследование, выявив коррупционную составляющую в деятельности восьми бывших и нынешних тренеров клубов премьер-лиги. Среди фигурантов скандала оказался Сэм Эллардайс, которому пришлось покинуть пост главного тренера сборной Англии.

– Я не платил Эллардайсу, – приводит The Sun слова Пальяры. – И никому из этих тренеров на давал денег. Моя история была выдумана.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ