Пикфорд извинился перед фанатами "Эвертона" за ошибку в дерби с "Ливерпулем"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд извинился перед болельщиками "синих" за свою результативную ошибку в мерсисайдском дерби с "Ливерпулем". 24-летний голкипер не сумел зафиксировать мяч после навеса в добавленное время, и позволил Дивоку Ориги забить единственный и победный гол в матче.

"К сожалению, я уже не могу ничего исправить. Я силен ментально и справлюсь с этой ситуацией. Сейчас я лишь хочу извиниться перед болельщиками "Эвертона". Думаю, вы видели, какого прогресса добилась команда, моменты, которые мы смогли создать, и футбол, в который мы играли.



Всё это здорово, но что я могу сделать? Это особенность работы вратаря – ошибка приводит к голу. К сожалению, это произошло со мной, но я буду на что процентов готов к следующему матчу. Мы знаем, что отлично играли против сильного "Ливерпуля" на протяжении 96 минут", - приводит слова Пикфорда "Daily Mail".