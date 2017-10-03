Петр Чех: "Чувствуем, что смогли вернуть болельщиков на свою сторону после матча с "Ливерпулем"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех отметил, что команда переживала непростой момент после матча 3-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). Он также добавил, что игрокам удалось вернуть расположение болельщиков после такого поражения.

– После матча с "Ливерпулем" мы сказали друг другу, что единственный путь вернуть расположение болельщиков – показать, то все бьются за команду, а также побеждать, – приводит The Telegrаph слова Чеха. – Нам удалось сделать это, особенно хорошо "Арсенал" выступал дома. Мы чувствуем, что нам удалось вернуть болельщиков на свою сторону. У каждого фаната есть право показывать свое недовольство игрой команды. Мы стараемся делать все возможное на поле.

Мы стали лучше действовать как команда. Мы переживали непростой момент после игры с "Ливерпулем", но команда работала на тренировках, чтобы подготовиться к последующим матчам. Все делали свою работу, а положительные результаты прибавили нам уверенности в себе.