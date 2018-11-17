"Перешел дорогу на красный – виноват Погба, прокололи колесо – виноват Погба". Ибрагимович поддержал француза

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поддержал полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба. По словам шведа, его бывшего одноклубника часто критикуют не совсем справедливо.

Критику Погба уже смешно слушать, на него вешают всех собак, – цитирует Ибрагимовича FourFourTwo. – Кто-то перешел дорогу на красный – виноват Погба, прокололи колесо – виноват Погба. Что-то пошло не так – снова виноват Погба. Мне кажется, те, кто его критикует, просто хотят привлечь внимание.

Пускай лучше смотрят на себя. Особенно это касается бывших игроков. Пусть спросят себя: "А что сделал я, когда играл?". Потому что они были не намного лучше, ведь я играл против них.

Уж пусть лучше они все заткнутся и займутся своим делом. Им платят за разговоры и за то, чтобы они привлекали внимание. Однако нужно основываться на фактах.