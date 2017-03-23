09:27 | ФУТБОЛ — Англия

Педро: "Счастлив вернуться в сборную Испании"

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Вингер "Челси" Педро рад возвращению в сборную Испании и с нетерпением ждет работы под руководством Хулена Лопетеги, который возглавил команду летом прошлого года. 29-летний испанец не играл за национальную команду с июня прошлого года.

– Это новый шанс и новый вызов для меня, – цитирует пресс-служба "Челси" Педро. – Мы смотрим на то, в какой футбол хочет играть главный тренер, оцениваем принципы его игры. Это очередной новый тренер в моей карьере. Счастлив вернуться в сборную и тренироваться с командой. Мы все приехали в команду по вызову тренера. Выкладываюсь на все 100 процентов и стараюсь конкурировать на топ-уровне. Я должен воспользоваться своими шансами.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170322-1721.html

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