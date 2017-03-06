Паулу Феррейра: "Слуцкий может стать консультантом в "Челси"? Не слышал ничего подобного"

Бывший защитник "Челси" и сборной Португалии Паулу Феррейра, принявший участие в традиционном турнире ветеранов футбола "Кубок легенд" в Москве, подчеркнул, что не слышал о том, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может стать консультантом в "Челси".

– В чем сейчас заключается ваша работа в "Челси"?

– Во-первых, я посол клуба – представляю лондонцев на различных мероприятиях. Также работаю с молодыми футболистами, которые не проходят в основу "Челси" и вынуждены отправляться в аренду в другие клубы за игровой практикой. Моя задача – следить за развитием их потенциала и поддерживать молодых ребят на этом этапе карьеры.

– В СМИ часто появляется информация, что экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий может получить должность консультанта в "Челси". Вам что-нибудь известно по этому поводу?

– Я даже не слышал ничего подобного, в Англии это никто не обсуждает.

– Именно Слуцкий являлся наставником сборной России на Евро-2016. Как воспринимают нашу национальную команду в Европе?

– Конечно, выступление вашей сборной на последнем чемпионате Европы было провальным. Но ближайший крупный турнир Россия проведет в родных стенах, и это дает право ждать от нее чего-то большего. Ваша сборная уже не раз доказывала, что она способна удивлять. Хотя об ожиданиях надо в первую очередь спрашивать самих футболистов и тренера команды: важно, что они чувствуют, на что способны.