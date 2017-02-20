Паулу Феррейра: "Моуринью всегда будет мало трофеев"

Бывший защитник "Челси" Паулу Феррейра подчеркнул, что его бывший наставник в лондонском клубе Жозе Моуринью в жизни не такой человек, каким кажется на публике. По словам футболиста, главный тренер "Манчестер Юнайтед" многое делает для своих подопечных.

- Не стоит спорить, что Моуринью удивительный человек, но у него есть такое умение - использовать СМИ в нужном ему ключе, - цитирует "Р-Спорт" Паулу Феррейру. - Например, он часто переключает внимание на себя различными провокациями, чтобы уберечь игроков от давления и позволить сосредоточиться на игре, а сам принимает на себя весь этот информационный удар. Он удивительный не только на поле, но и в обычной жизни: очень много помогает игрокам, у него отличное чувство юмора. Но никто не видит этого, его образ в СМИ совершенно иной, настоящего Моуринью широкая общественность просто не знает.

- Как думаете, он сильно изменился с того момента, как выиграл свой первый трофей с "Порту"?

- Думаю, совсем не изменился. Он всегда хотел побеждать, даже когда у него не было ни одного трофея. От их количества ничего не изменилось, сейчас в "Манчестере" он тоже хочет преуспеть, выиграть с ним АПЛ. Если бы у него не было этой мотивации постоянно побеждать, он бы не был там, где сейчас. Это натура Жозе - он победитель, ему всегда будет мало трофеев.

- Он действительно особенный?

- Безусловно. Посмотрите, чего он добивался в каждой стране, в которой работал. Не каждый так сможет: приехать в топовый чемпионат и продолжать побеждать. Так что он особенный.