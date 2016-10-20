Оуэн Харгривз: "Ибрагимович - лучший трансфер этого сезона"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз уверен, что манкунианцам очень повезло с подписанием нападающего Златана Ибрагимовича. По его словам, это очень выгодная сделка. Напомним, швед присоединился к "Красным дьяволам" на правах свободного агента.

- На данный момент Ибрагимович - лучший трансфер в этом сезоне, - приводит The Sun слова Харгривза. - Подписать контракт с игроком такого уровня, который находился в статусе свободного агента - большая удача. Даже не хочу думать о том, где бы сейчас находились манкунианцы, если бы не Златан.