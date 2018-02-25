Обамеянг - в нападении "Арсенала" на финал Кубка лиги против "Манчестер Сити"

Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Арсеном Венгером определился со стартовым составом на финальный матч Кубка лиги против "Манчестер Сити". Единственным номинальным нападающим у "канониров" будет Пьер-Эмерик Обамеянг.
Полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший в клуб из Лондона в зимнее трансферное окно, не вошел в заявку, поскольку заигран в Кубке лиги за "Манчестер Юнайтед".
Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Оспина - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс, Монреаль - Уилшир, Джака, Рэмси, Езил - Обамеянг.
Запасные: Чех, Колашинац, Мертесакер, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Уэлбек.
Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 25 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Here it is - our team for the @Carabao_Cup final #AFCvMCFC pic.twitter.com/fQVUqJvSsJ– Arsenal FC (@Arsenal) 25 февраля 2018 г.
никитапалич
ValeraK, sdf_1, Manted. В Кубке Лиги Англии Мхитарян, в этом сезоне, уже играл в составе МЮ !!....надеюсь это вам что-то говорит - или совсем мозги пропили?
20:54 25 февраля
step77
уважемые эксперты ,не попал в заявку Мхитарян - был заигран в кубке лиги за мю...
20:53 25 февраля
Pablo_75
Может, травма какая? Приобрести нового, в принципе звёздного игрока, и в решающем матче не взять его даже на лавку. Это уж странно...
19:27 25 февраля
ValeraK
Даже дядя Арсен не помог...
19:18 25 февраля
sdf_1
Мхитарян ошибся "Арсеналом". Ему надо было в тульский переходить, а он в лондонский подался
19:13 25 февраля
Manted
сдулся армяшкин
19:12 25 февраля