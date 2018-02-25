18:44 25 февраля | Футбол — Англия

Обамеянг - в нападении "Арсенала" на финал Кубка лиги против "Манчестер Сити"

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Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Арсеном Венгером определился со стартовым составом на финальный матч Кубка лиги против "Манчестер Сити". Единственным номинальным нападающим у "канониров" будет Пьер-Эмерик Обамеянг.

Полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший в клуб из Лондона в зимнее трансферное окно, не вошел в заявку, поскольку заигран в Кубке лиги за "Манчестер Юнайтед".

Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Оспина - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс, Монреаль - Уилшир, Джака, Рэмси, Езил - Обамеянг.
Запасные: Чех, Колашинац, Мертесакер, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Уэлбек.

Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 25 февраля,  и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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никитапалич

ValeraK, sdf_1, Manted. В Кубке Лиги Англии Мхитарян, в этом сезоне, уже играл в составе МЮ !!....надеюсь это вам что-то говорит - или совсем мозги пропили?

20:54 25 февраля

step77

уважемые эксперты ,не попал в заявку Мхитарян - был заигран в кубке лиги за мю...

20:53 25 февраля

Pablo_75

Может, травма какая? Приобрести нового, в принципе звёздного игрока, и в решающем матче не взять его даже на лавку. Это уж странно...

19:27 25 февраля

ValeraK

Даже дядя Арсен не помог...

19:18 25 февраля

sdf_1

Мхитарян ошибся "Арсеналом". Ему надо было в тульский переходить, а он в лондонский подался

19:13 25 февраля

Manted

сдулся армяшкин

19:12 25 февраля

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