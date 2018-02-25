Обамеянг - в нападении "Арсенала" на финал Кубка лиги против "Манчестер Сити"

Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Арсеном Венгером определился со стартовым составом на финальный матч Кубка лиги против "Манчестер Сити". Единственным номинальным нападающим у "канониров" будет Пьер-Эмерик Обамеянг.

Полузащитник Генрих Мхитарян, перешедший в клуб из Лондона в зимнее трансферное окно, не вошел в заявку, поскольку заигран в Кубке лиги за "Манчестер Юнайтед".

Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Оспина - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс, Монреаль - Уилшир, Джака, Рэмси, Езил - Обамеянг.

Запасные: Чех, Колашинац, Мертесакер, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Уэлбек.

Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 25 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.