Обамеянг, Мане и Салах - претенденты на награду игроку года в Африке

Конфедерация африканского футбола опубликовала шорт-лист претендентов на титул лучшему игроку 2018 года. В него вошли нападающий "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, а также два форварда "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садьо Мане.

Обамеянг в пятый раз подряд попадает в тройку претендентов, повторив достижение Яя Туре (2011-2015) и Майкла Эссьена (2005-2009).

Салах – первый египетский претендент на титул игрока года в Африке с момента учреждения награды в 1992 году.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Дакаре (Сенегал) 8 января.