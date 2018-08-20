Ндиди продлил контракт с "Лестером"

Полузащитник "Лестера" Уилфред Ндиди подписал новое соглашение, информирует пресс-служба клуба.
Новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан на 6 лет.
Ндиди перешел в состав "Лестера" в январе 2017 года. В минувшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Англии и отдал три передачи.
Полузащитник также принял участие в чемпионате мира в России в составе сборной Нигерии, которая не сумела выйти в плей-офф турнира. В группе D "суперорлы" проиграли Хорватии (0:2) и Аргентине (1:2), а также обыграли Исландию(2:0).
A new #lcfc deal for Wilf? 🤔📝– Leicester City (@LCFC) 19 августа 2018 г.
Yes Ndidi! ✍️ #Ndidi2024 pic.twitter.com/tJV14gDbYW
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Лестер
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Уилфред Ндиди