Ндиди продлил контракт с "Лестером"

Полузащитник "Лестера" Уилфред Ндиди подписал новое соглашение, информирует пресс-служба клуба.

Новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан на 6 лет.

Ндиди перешел в состав "Лестера" в январе 2017 года. В минувшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Англии и отдал три передачи.

Полузащитник также принял участие в чемпионате мира в России в составе сборной Нигерии, которая не сумела выйти в плей-офф турнира. В группе D "суперорлы" проиграли Хорватии (0:2) и Аргентине (1:2), а также обыграли Исландию(2:0).