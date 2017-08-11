Мяч Кинкладзе вошел в топ-5 лучших голов в истории АПЛ

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших голов в истории английской премьер-лиги. Пятое место в списке занял точный удар полузащитника "Манчестер Сити" Георгия Кинкладзе в ворота "Саутгемптона" в сезоне-1995/96. Грузинский хавбек поразил ворота Дэйва Бисанта техничным ударом в ближний угол, предварительно обыграв пятерых соперников.

Четвертое место в рейтинге занял гол хавбека "Саутгемптона" Мэтта Ле Тиссье в ворота "Ньюкасла" (1993/94). Тройку лучших мячей открыл удар с острого угла в исполнении нападающего "Вест Хэма" Паоло Ди Канио во встрече с "Уимблдоном" (1999/2000), вторым стал гол форварда "Лидса" Тони Йебоа в игре против "Ливерпуля" (1995/96). Лучшим был признан мяч Рода Уолласа из "Лидса" в матче с "Тоттенхэмом" (1993/94).

Напомним, Кинкладзе - воспитанник тбилисского "Динамо". Помимо родного клуба, на профессиональном уровне он играл за "Мретеби", "Саарбрюкен", "Бока Хуниорс", "Аякс", "Дерби Каунти", "Анортосис" и "Рубин".