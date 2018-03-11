Мустафи - автор 1000-го домашнего гола "Арсенала" в премьер-лиге

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи стал автором 1000-го домашнего гола команды в премьер-лиге. Немец отличился в матче 30-го тура чемпионата Англии, в котором "канониры" принимают "Уотфорд". Передачу игроку обороны отдавал его соотечественник Месут Езил, для которого этот ассист стал 50-м в премьер-лиге.

Напомним, "Арсенал" после 29 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. Отставание от 4-й строчки, которая дает право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, составляет 13 очков. На этой позиции располагается принципиальный соперник "канониров" - "Тоттенхэм".