Мустафи - автор 1000-го домашнего гола "Арсенала" в премьер-лиге

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи стал автором 1000-го домашнего гола команды в премьер-лиге. Немец отличился в матче 30-го тура чемпионата Англии, в котором "канониры" принимают "Уотфорд". Передачу игроку обороны отдавал его соотечественник Месут Езил, для которого этот ассист стал 50-м в премьер-лиге.
Напомним, "Арсенал" после 29 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. Отставание от 4-й строчки, которая дает право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, составляет 13 очков. На этой позиции располагается принципиальный соперник "канониров" - "Тоттенхэм".
A perfect start - @MustafiOfficial heads @MesutOzil1088's free-kick into the far corner to give us the lead#AFCvWFC 1-0 (8) pic.twitter.com/TdJya9R8xs– Arsenal FC (@Arsenal) 11 марта 2018 г.
...and that was another milestone for @MesutOzil1088, too 🙌#WeveGotOzil 〽️ pic.twitter.com/9WB6prjhbM– Arsenal FC (@Arsenal) 11 марта 2018 г.