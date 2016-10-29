Муса спас "Лестер" от поражения в матче с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Лестером" в матче 10-го тура чемпионата Англии - 1:1. Лондонцы открыли счет в концовке первого тайма, но в начале второго экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса сравнял счет после передачи Джейми Варди. Напомним, что "Тоттенхэм" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов

В других встречах "Уотфорд" одолел "Халл Сити", а "Мидлсбро" - "Борнмут".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Тоттенхэм" - "Лестер" - 1:1 (1:0)

Голы: Янссен, 44 - с пенальти (1:0). Муса, 48 (1:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер, Роуз, Дембеле, Ваньяма (Уинкс, 87), Эриксен, Дайер, Алли (Нкуду, 83), Сон Хын Мин, Янссен.

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Кинг, Махрез (Олбрайтон, 72), Дринкуотер, Окадзаки (Ульоа, 78), Муса (Шлупп, 68), Варди.

Предупреждения: Роуз, 37. Сон Хын Мин, 41. Махрез, 54. Муса, 63. Варди, 65. Ваньяма, 67. Симпсон, 88.

Судья: Мэдли.

"Уотфорд" - "Халл Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Доусон, 83 - в свои ворота.

"Мидлсбро" - "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Рамирес, 39 (1:0). Даунинг, 56 (2:0).