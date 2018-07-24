Моуринью ждет от "МЮ" увеличения трансферного бюджета

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на встрече с руководством клуба обсудил возможность увеличения бюджета на трансферы, сообщает Sun. По данным издания, португальский специалист считает, что его команде необходимо добавить ударной силы в полузащите, а также укрепить оборонительную линию.

Этим летом "МЮ" уже потратил на трансферы 75 миллионов фунтов, пополнив свой состав вратарем Ли Грантом, защитником Диогу Далотом и полузащитником Фредом. По данным СМИ, манкунианцы проявляют интерес к игроку обороны "Лестера" Гарри Магуайру, его коллеге по амплуа Джерому Боатенгу из "Баварии", а также полузащитнику дортмундской "Боруссии" Кристиану Пулишичу и нападающему "Челси" Виллиану.