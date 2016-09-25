Моуринью считает, что на игроков "Манчестер Юнайтед" еще влияет философия ван Гала

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что игроки команды еще не полностью отвыкли от игры, привитой им Луи ван Галом. Португалец подчеркнул, что его стиль отличается от стиля голландского специалиста.

– Мы с ван Галом видим футбол по-разному, и это нормально, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Поэтому у игроков есть противоречия между тем, что они привыкли делать, и тем, что я хочу видеть. В недавнем прошлом эти игроки столкнулись с неудачей. Они осознают ответственность при игре за "МЮ" и высокие ожидания.