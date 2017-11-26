Моуринью предложил Кэррику место в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что Майкл Кэррик может войти в тренерский штаб команды после завершения карьеры игрока. По словам португальца, полузащитник важнее для него как человек, а не футболист.

- В тренерском штабе есть место для Кэррика, - приводит The Sun слова Моуринью. - Я хочу, чтобы он стал тренером. И этого хочет руководство. Он важнее для меня как человек, а не футболист. Мы дали ему время отдохнуть и подумать, что он хочет делать дальше.

Отметим, в этом сезоне Кэррик провел только один матча в Кубке лиги. Он выступает за "МЮ" с 2006 года.