Маурисио Покеттино: "Я не могу тренировать "Барселону" - надеюсь остаться в "Тоттенхэме" лет на 15"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что не испытывает желания возглавить "Барселону". Аргентинец подчеркнул, что хочет оставаться в "Тоттенхэме" как можно дольше.

– Я не могу тренировать "Барселону", – цитирует Marca Покеттино. – Я счастлив в "Тоттенхэме". Надеюсь, что это продлится лет 15, как сказал мой президент. Я готов подписать такой контракт. Президент решает, как долго тренер остается на своем посту. У нас команда с большим потенциалом. Мы можем расти и развиваться. Я рад, что в клубе мной довольны.