Маурисио Покеттино: "В Кубке Англии творится магия"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча против "Рочдэйла" (2:2) в Кубке Англии отметил, что это необычный турнир. Он подчеркнул, что его команда может выйти в следующий раунд, одержав победу в ответной встрече.

– В Кубке Англии творится магия, – цитирует BBC Покеттино. – У нас будет матч на "Уэмбли", чтобы исправить ситуацию, ничего не изменилось. Я не почувствовал расслабленности после того, как Кейн забил с пенальти. Я знал, что могло произойти, когда теряешь концентрацию. Мы не реализовали два момента и упустили шанс увеличить преимущество.

Я не удивился тому, как играет соперник. Кубок Англии - особый турнир. В прошлой игре "Ньюпорт" показал себя отлично, но потом был разгромлен в лиге со счетом 0:5. Мотивация занимает особое место в футболе. Мы однозначно хотели выиграть в сегодняшней встрече