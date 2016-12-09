Маурисио Покеттино: "Моуринью? Иногда очень сложно контролировать себя на кромке поля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Муоринью всегда останется особенным специалистом. По словам аргентинца, иногда тренерам бывает очень непросто сохранять спокойствие, находясь у кромки поля.

– Поведение Моуринью? Иногда очень трудно контролировать себя на кромке поля, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Считаю, что его поведение на тренерском мостике в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" ничем вопиющим не отличалось. Порой бывает очень сложно сдерживать эмоции, когда ты расстроен. У меня хорошие рабочие отношения с португальским специалистом. Пресса пристально следит за каждым его движением, потому что он действительно особенный, и, на мой взгляд, он всегда будет оставаться таким. Когда я начинал работать в "Эспаньоле", Моуринью был добр ко мне. Всегда стараюсь быть объективным в оценках. Для меня он был, есть и всегда будет одним из лучших тренеров в мире.

Ранее Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала Моуринью на один матч чемпионата Англии за неподобающее поведение на кромке поля во время встречи 13-го тура проемьер-лиги против "Вест Хэма" (1:1).