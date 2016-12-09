19:06 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Моуринью? Иногда очень сложно контролировать себя на кромке поля"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Муоринью всегда останется особенным специалистом. По словам аргентинца, иногда тренерам бывает очень непросто сохранять спокойствие, находясь у кромки поля.

– Поведение Моуринью? Иногда очень трудно контролировать себя на кромке поля, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Считаю, что его поведение на тренерском мостике в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" ничем вопиющим не отличалось. Порой бывает очень сложно сдерживать эмоции, когда ты расстроен. У меня хорошие рабочие отношения с португальским специалистом. Пресса пристально следит за каждым его движением, потому что он действительно особенный, и, на мой взгляд, он всегда будет оставаться таким. Когда я начинал работать в "Эспаньоле", Моуринью был добр ко мне. Всегда стараюсь быть объективным в оценках. Для меня он был, есть и всегда будет одним из лучших тренеров в мире.

Ранее Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала Моуринью на один матч чемпионата Англии за неподобающее поведение на кромке поля во время встречи 13-го тура проемьер-лиги против "Вест Хэма" (1:1).

 

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