Маурицио Сарри: "Я не буду играть в пять защитников"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сказал, что не будет играть по схеме с пятью защитниками.

- Я не беспокоюсь об оборонительной фазе, потому что, когда я прихожу в новую команду, обычно испытываю подобные проблемы на протяжении двух-трех месяцев, так что, думаю, это нормально. Я не буду играть в пять защитников, потому что мы стараемся обороняться, фокусируясь только на мяче. Если я буду играть в пять защитников, я сразу же потеряю пространство на поле. Пять лет назад я пробовал так играть, но это не мой подход, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Гэри Кэйхилл? Сейчас защитникам тяжелее играть в моей команде после 20-ти дней тренировок. Атакующим игрокам проще, поэтому сейчас ему нужно больше времени на тренировки с нами. Я сказал ему, что он должен сохранять терпение, но он очень важен для нас.

Матч третьего тура чемпионата Англии "Ньюкасл" - "Челси" состоится 26 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.