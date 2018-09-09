Маурицио Сарри: "Отец просил меня бросить курить ради "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что его отец предлагал ему бросить курить ради работы в Англии. 59-летний итальянец является заядлым курильщиком, а на британских стадионах это запрещено.

- Я смог погулять по Лондону после игры с "Арсеналом", но потом наткнулся на болельщиков "Наполи", которые не дали мне сделать и шага, - цитирует Сарри Il Mattino. - Приятно, что они меня не забыли.

Когда мой отец узнал, что у меня есть предложение от "Челси", он сказал, что нужно отправляться в Лондон, что это правильный путь. Он даже просил меня бросить курить ради этой работы.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. Под его руководством "синие" одержали 4 победы в 4 матчах чемпионата Англии.

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