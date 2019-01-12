Маурицио Сарри: "Не смотрел ЧМ-2018. Уровень "Челси" не ниже, чем у сборной Англии"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что не смотрел матчи ЧМ-2018, сообщает BBC. 60-летний итальянский специалист считает, что его подопечные способны обыграть сборную Англии​.

– Я вообще не смотрел ЧМ-2018, ни одной игры. Я не люблю футбол сборных, потому что там ничему не научиться. Это обычная позиция, так считает каждый тренер. Необычно говорить об этом. Невозможно очень хорошо подготовить команду за 30 дней. Любая сборная ЧМ проиграет топ-клубу во всех матчах.

Я считаю, что это нормально, так в клубе у тебя есть время организовать команду, а в сборной у тебя такого времени нет, поэтому на чемпионате Европы или мира сложно увидеть организованную команду.

Обыграет ли мой "Челси" сборную Англии? Думаю, да. Почему нет? Наш уровень не ниже, чем у английской сборной. Интересно ли мне возглавить сборную? Когда я стану старше, возможно, я поменяю свое мнение. Но на данный момент – нет, – приводит слова Сарри BBC.

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