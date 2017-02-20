00:12 | ФУТБОЛ — Англия

Маркус Рэшфорд: "Пришлось тяжело потрудиться, чтобы добиться этого результата"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд после матча 1/8 финала Кубка Англии с "Блэкберном" (2:1) отметил, что игра была трудной, но главное – результат. В 1/4 финала турнира "МЮ" сыграет с "Челси".

– Рады, что прошли дальше. Нам пришлось тяжело потрудиться, чтобы добиться этого результата. Это была трудная игра, но мы этого ожидали, – цитирует Рэшфорда официальный сайт "МЮ". – Но сейчас все мы довольны.

Мы ожидаем тяжелой игры в каждом раунде и с любым соперником. Иногда получаются сюрпризы, но нужно быть готовым к этому. Мы всегда играем на победу с любым соперником.

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Материалы REN-TV

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