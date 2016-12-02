Манчини может возглавить "Кристал Пэлас"

Роберто Манчини может вернуться в премьер-лигу, утверждает The Mirror. Итальянский специалист проявил интерес к возможности сменить Алана Пардью у руля "Кристал Пэлас". Также на эту должность претендует Сэм Эллардайс.

Об отставке Пардью заговорили после шести поражений подряд. Ранее слухи связывали Манчини с возможным назначением на пост главного тренера сборной Англии. Его последним местом работы был "Интер", который он покинул за две недели до старта нынешнего сезона.

Напомним, что итальянец уже работал в Англии с "Манчестер Сити", выиграв с "горожанами" премьер-лигу и Кубок страны.