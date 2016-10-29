"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве сыграл вничью с "Бернли", Моуринью удалили со скамейки

"Манчестер Юнайтед" на своем поле не сумел забить "Бернли" (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Отметим, что большую частью второго тайма хозяева провели в меньшинстве из-за удаления Андера Эрреры. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью также досматривал встречу с трибуны. Главный арбитр Марк Клаттенбург удалил португальца, слишком активно выражавшего недовольство из-за незафиксированного нарушения на Маттео Дармиане.

Напомним, что до этой игры Футбольная ассоциация открыла дисциплинарное дело в отношении Моуринью, обвинив его в некорректных высказываниях в адрес арбитра Энтони Тэйлора перед встречей 8-го тура с "Ливерпулем" (0:0).

"Манчестер Юнайтед" не может победить в премьер-лиге на протяжении уже четырех матчей. "Красные дьяволы" расположились на восьмой строчке в турнирной таблице. "Бернли" идет 13-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Блинд, Рохо, Шоу, Лингард (Руни, 73), Эррера, Погба, Мата (Феллаини, 73), Рэшфорд (Депай, 82), Ибрагимович.

"Бернли": Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд (Флэнаган, 44), Арфилд, Хендрик, Мэрни, Гвюдмундссон (Бойд, 85), Грэй (Барнс, 59), Воукс.

Предупреждения: Эррера, 33. Флэнаган, 67. Погба, 84. Мэрни, 90+2. Хитон, 90+3.

Удаление: Эррера, 68 (грубая игра).

Судья: Клаттенбург.

29 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли"