"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд"

"Манчестер Юнайтед" в матче 38-го тура чемпионата Англии обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Маркус Рэшфорд.

"Манчестер Юнайтед" занял второе итоговое место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2018/19. "Уотфорд" стал 14-м.

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38-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 1:0 (1:0)

Гол: Рэшфорд, 34 (1:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Блинд (Эррера, 77), Рохо, Байи, Кэррик (Погба, 85), Янг (Шоу, 60), Мата, Мактоминэй, Санчес, Рэшфорд.

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Каткарт, Кабаселе (Мариаппа, 21), Холевас, Перейра, Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Дини, 63), Грэй (Чалоба, 73), Ришарлисон.

Предупреждения: Рохо, 9. Янг, 58. Мактоминэй, 68. Шоу, 90+1.

Судья: Мэйсон (Англия).

13 мая. Манчестер. Стадион Old Trafford.