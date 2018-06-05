"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред перешел в "Манчестер Юнайтед", информирует пресс-служба английского клуба. О деталях контракта будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что "МЮ" заплатит "Шахтеру" около 60 миллионов евро, а 25-летний игрок подпишет пятилетний контракт и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Фред принял участие в 26 матчах украинского чемпионата, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.



Игрок вошел в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира-2018.