"Манчестер Юнайтед" не приобрел Зидана, чтобы не расстраивать Кантону

"Манчестер Юнайтед" отверг возможность приобретения Зинедина Зидана в 1996 году - до того, как он стал игроком "Ювентуса". Как отмечается, главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон не захотел покупать французского хавбека, который теперь является главным тренером "Реала", чтобы не расстраивать звезду команды Эрика Кантону, игравшего на той же позиции.

- Зидан и Эрик играли на одной позиции, - отметил бывший председатель "МЮ" Мартин Эдвардс в интервью BBC Radio. - Алекс чувствовал, что если бы пригласили Зидана, то это расстроило бы Эрика. Оглядываясь в прошлое, я сожалею, ведь Эрик завершил карьеру уже через год. Зидан же был молод и мог продолжить играть на этой позиции.