"Манчестер Сити" представил выездную форму на новый сезон

"Манчестер Сити" в Твиттере опубликовал фотографию гостевой формы на сезон-2018/19. Футболка и трусы в новой экипировке "горожан" выполнена в темно-синем цвете с вертикальными полосками голубого и салатового цветов. Гетры также сделаны в ярко-зеленом цвете.

Моделью для презентации второго комплекта формы был выбран лучший ассистент премьер-лиги прошлого сезона Кевин Де Брейне.