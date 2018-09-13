"Манчестер Сити" объявил о рекордном доходе за прошлый сезон

"Манчестер Сити" сегодня представил годовой отчет о доходах за сезон-2017/2018. "Горожане" объявили о рекордных доходах, которые составили 500,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает AP.

Чистая прибыль клуба составила 10,4 миллиона фунтов стерлингов. В течение пяти последних лет доходы "горожан" увеличились на 44 процента, чему способствовали телевизионные права, прогресс в Лиге чемпионов и более выгодные спонсорские контракты.

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии под руководством Хосепа Гвардьолы.

Сейчас команда занимает 4-е место в АПЛ после четырех туров, имея в активе 10 очков.

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