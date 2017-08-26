"Манчестер Сити" на последних минутах обыграл "Борнмут"

"Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу над "Борнмутом" (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Отметим, что на 10-й компенсированной минуте была удален полузащитник гостей Рахим Стерлинг.

В составе победителей по голу забили Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг. У хозяев поля отличился Чарли Дэниэлс.

Чемпионат Англии

3-й тур

"Борнмут" – "Манчестер Сити" – 1:2 (1:1)

Голы: Дэниэлс, 13 (1:0). Габриэл Жезус, 21 (1:1). Стерлинг, 90+7 (1:2).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс, Гослинг, Сермен, Артер, Дефо (Афобе, 73. Муссе, 90+4), Кинг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Отаменди, Данилу, Менди, Сильва (Стоунс, 90+10), Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Габриэл Жезус (Сане, 82).

Предупреждения: Аке, 23. Компани, 56. Сильва, 56. Отаменди, 67. Кук, 75. Менди, 79. Стерлинг, 90. Смит, 90+5. Артер, 90+7.

Удаление: Стерлинг ("Манчестер Сити"), 90+9.

Судья: Дин.

26 августа. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).