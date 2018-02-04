Лорис Кариус: "Когда забиваешь гол в добавленное время, то сложно понять, как можно не выиграть"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус отметил, что его партнеры сильно расстроены из-за упущенной победы над "Тоттенхэмом" в 26-м туре чемпионата Англии (2:2). "Красные" вышли вперед на первой добавленной ко второму тайму минуте, но пропустили ответный мяч с пенальти от Харри Кейна четыре минуты спустя.

– Все ребята очень расстроены, нам всем, конечно, хотелось выиграть, – цитирует BBC Кариуса. – Когда ты забиваешь на последней минуте, то крайне трудно понять, как ты в итоге не добился победы.

Что касается первого отраженного пенальти, то я примерно знал, как он любит бить в ответственные моменты, мне это помогло. Но во второй раз Кейн справился с нервами.