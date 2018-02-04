Лорис Кариус: "До матча я смотрел, как Кейн бьет пенальти"

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус после матча чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2) отметил, что команда расстроена в связи с таким результатом. По его словам, он изучал то, как бьет пенальти Харри Кейн, который реализовал один 11-метровый из двух.

- Все расстроены, ведь мы хотели победить, - цитирует BBC Кариуса. - Мы забили на последней минуте основного времени. Сложно понять, как мы не выиграли сегодня.

До матча я смотрел, как Кейн бьет пенальти. Мне показалось, что в больших играх он любит бить по центру. Так и вышло. К сожалению, при втором пенальти он не испытывал неуверенность и пробил точно.