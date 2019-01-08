"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в гостевом матче 3-го раунда Кубка Англии – 1:2, и завершил выступление в турнире. "Красные" дважды по ходу встречи оказывались в роли отыгрывающихся, но сумели сравнять счет только в первом случае. В начале игры гости из-за травмы потеряли центрального защитника Деяна Ловрена, вместо него на поле появился 16-летний дебютант Ки-Джана Хувер.

Для "Ливерпуля" это вторая крупная неудача в начале года. 3 января лидер премьер-лиги проиграл "Манчестер Сити" в гостевом матче чемпионата – с тем же счетом 1:2, и позволил сопернику сократить отставание до 4 очков.

Кубок Англии

1/32 финала

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" – 2:1 (1:0)

Голы: Хименес, 38 (1:0). Ориги, 51 (1:1). Невеш, 55 (2:1).

"Вулверхэмптон": Радди, Боли, Беннетт, Хонни Кастро (Доэрти, 75), Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес (Элдер Кошта, 83), Жота (Иван Кавалейру, 52).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Хувер, 6), Морено, Милнер, Фабинью, Кейта, Камашу, Джонс (Роберту Фирмину, 70), Старридж (Салах, 70), Шачири, Ориги.

Предупреждение: Милнер, 15.

Судья: Тирни.

7 января. Вулверхэмптон. Стадион Molineux Stadium.