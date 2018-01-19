13:12 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" не предложит Флэнагану новый контракт после истории с избиением девушки

3

Защитник "Ливерпуля" Джонатон Флэнаган покинет клуб летом, утверждает Mirror. По данным издания, руководство "красных" не планирует предлагать новый контракт 25-летнему англичанину, контракт которого истекает в июне.

Напомним, Флэнаган предстал перед судом после инцидента, произошедшего в ночь с 21 на 22 декабря. Футболист несколько раз ударил девушку, в том числе ногами, нанеся ей телесные повреждения. Защитник во время слушания дела признал свою вину в произошедшем. Суд приговорил его к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда.

Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ за нападение на свою девушку

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Сволочь! Девушек бить нельзя! P.S. Стерв можно.

13:57

shpasic

против белого-то шоколада все смелые.

13:20

shpasic

попробовали бы они так не предложить контракты Мане или Матипу.

13:20