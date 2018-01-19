"Ливерпуль" не предложит Флэнагану новый контракт после истории с избиением девушки

Защитник "Ливерпуля" Джонатон Флэнаган покинет клуб летом, утверждает Mirror. По данным издания, руководство "красных" не планирует предлагать новый контракт 25-летнему англичанину, контракт которого истекает в июне.

Напомним, Флэнаган предстал перед судом после инцидента, произошедшего в ночь с 21 на 22 декабря. Футболист несколько раз ударил девушку, в том числе ногами, нанеся ей телесные повреждения. Защитник во время слушания дела признал свою вину в произошедшем. Суд приговорил его к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда.

Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ за нападение на свою девушку​