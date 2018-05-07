"Ливерпуль" - фаворит в борьбе за 19-летнего украинского вратаря

"Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за вратаря "Зари" Андреем Луниным, утверждает Mirror. Отмечается, что в случае трансфера 19-летний украинец станет третьеим вратарем "красных" после Лориса Кариуса и Симона Миньоле. Сам Лунин уже сообщил клубу о желании уйти. Его контракт истекает летом.

Ранее интерес к футболисту проявляли многие европейские клубы: "Ювентус", "Вольфсбург", "Лейпциг", "Реал Сосьедад", "Уотфорд" и "Интер".

В нынешнем сезоне на счету Лунина девять "сухарей" в 28 матчах за луганский клуб во всех турнирах. 23 марта голкипер провел первый матч за сборную Украины.