"Лидс" представил новую эмблему в честь 100-летия клуба

"Лидс" в своем официальном Твиттере представил новую эмблему команды, которая связана со 100-летием клуба. Эмблема была представлена после 6 месяцев разработки. При ее создании было опрошено более 10 тысяч человек.
Напомним, что клуб был основан в 1919 году, сейчас он выступает в чемпионшипе.
📸 | Our new crest #MOT #LUFC– Leeds United (@LUFC) 24 января 2018 г.
6 months of research
10,000 people consulted
Ready for the next 100 years
Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl
Скат78
Позорная эмблема, прежняя была гораздо лучше. Попил бабла, правильно говорят - лучшее враг хорошего.
17:21