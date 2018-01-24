16:46 | Футбол — Англия

"Лидс" представил новую эмблему в честь 100-летия клуба

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"Лидс" в своем официальном Твиттере представил новую эмблему команды, которая связана со 100-летием клуба. Эмблема была представлена после 6 месяцев разработки. При ее создании было опрошено более 10 тысяч человек.

Напомним, что клуб был основан в 1919 году, сейчас он выступает в чемпионшипе.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Скат78

Позорная эмблема, прежняя была гораздо лучше. Попил бабла, правильно говорят - лучшее враг хорошего.

17:21