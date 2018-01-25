"Лидс" пересмотрит дизайн новой эмблемы после петиции фанатов

"Лидс" в своем официальном Твиттере на этой неделе представил новую эмблему команды, однако болельщики высмеяли ее. В связи с этим клуб принял решение разработать новый логотип.
– Мы всегда знали, что создание новой эмблемы будет создавать споры, – цитирует ESPN управляющего директора "Лидса" Ангуса Киннеара. – Но мы не думали, что будет так много отрицательных отзывов. Мы оценили их и решили продолжить разрабатывать новый логотип. Болельщики должны нам доверять. Мы всегда будем прислушиваться ко своим фанатам.
Отметим, что болельщики создали петицию, которая набрала почти 70 тысяч подписей.
📸 | Our new crest #MOT #LUFC– Leeds United (@LUFC) 24 января 2018 г.
6 months of research
10,000 people consulted
Ready for the next 100 years
Watch video ➡ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl
craped
Почему бы не разработать несколько дизайнов и провести интернет голосование?
12:23