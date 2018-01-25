"Лидс" пересмотрит дизайн новой эмблемы после петиции фанатов

"Лидс" в своем официальном Твиттере на этой неделе представил новую эмблему команды, однако болельщики высмеяли ее. В связи с этим клуб принял решение разработать новый логотип.

– Мы всегда знали, что создание новой эмблемы будет создавать споры, – цитирует ESPN управляющего директора "Лидса" Ангуса Киннеара. – Но мы не думали, что будет так много отрицательных отзывов. Мы оценили их и решили продолжить разрабатывать новый логотип. Болельщики должны нам доверять. Мы всегда будем прислушиваться ко своим фанатам.

Отметим, что болельщики создали петицию, которая набрала почти 70 тысяч подписей.