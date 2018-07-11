12:53 | Футбол — Англия

"Лестер" предложит Магуайру новый контракт с повышением зарплаты


"Лестер" намерен удержать в команде защитника сборной Англии Харри Магуайра, сообщают британские СМИ. Для этого они предложат футболисту новый контракт с более высокой зарплатой.

Как информирует Leicester Mercury, в случае подписания контракта он станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Выступление на чемпионате мира привлекло внимание к нему со стороны других клубов.

25-летний игрок в прошлом сезоне провел 44 матча за "Лестер" и забил два мяча при трех голевых передачах.

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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