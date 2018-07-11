"Лестер" предложит Магуайру новый контракт с повышением зарплаты

"Лестер" намерен удержать в команде защитника сборной Англии Харри Магуайра, сообщают британские СМИ. Для этого они предложат футболисту новый контракт с более высокой зарплатой.
Как информирует Leicester Mercury, в случае подписания контракта он станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Выступление на чемпионате мира привлекло внимание к нему со стороны других клубов.
25-летний игрок в прошлом сезоне провел 44 матча за "Лестер" и забил два мяча при трех голевых передачах.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/