"Лестер" предложит Магуайру новый контракт с повышением зарплаты

"Лестер" намерен удержать в команде защитника сборной Англии Харри Магуайра, сообщают британские СМИ. Для этого они предложат футболисту новый контракт с более высокой зарплатой.

Как информирует Leicester Mercury, в случае подписания контракта он станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Выступление на чемпионате мира привлекло внимание к нему со стороны других клубов.

25-летний игрок в прошлом сезоне провел 44 матча за "Лестер" и забил два мяча при трех голевых передачах.