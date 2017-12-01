Леонид Слуцкий: "В субботу после игры с "Бристолем" я "умер", но в понедельник мне было лучше"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 20-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей" отметил, что его команде предстоит тяжелая игра. Специалист также добавил, что "тигры" смогут исправить сложившуюся ситуацию.
– После матча с "Бристоль Сити" внутренне я себя ощущал не очень, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого, команда которого уступила в предыдущую субботу со счетом 2:3. – Когда вы контролируете игру в течение 65 минут и ведете со счетом 2:0, но проигрываете, то это очень сложная для восприятия ситуация. Для меня лучше было проиграть со счетом 0:5. Но в прошлый понедельник я наблюдал за игрой "Брентфорд" – "КПР", когда хозяева пропустили в концовке встречи, и после этого я понял, что в этой лиге все возможно.
Я продолжу работать в команде, я привел сюда игроков, и теперь я чувствую ответственность перед всеми здесь. В субботу после матча с "Бристолем" я "умер", но в понедельник мне было намного лучше. Это не первая сложная ситуация в моей карьере. Раньше я думал, что домашние матчи будут легче, чем на выезде, но теперь я понимаю, что каждая игра сложная. После "Шеффилд Юнайтед" мы провели хорошие матчи, но проблема – это результат. Когда у вас нет результатов, то нет смысла говорить о качестве.
В субботу нам предстоит новая игра. Надеюсь, мы сможем изменить нашу ситуацию. Если бы я сомневался в этом, то не сидел бы здесь. Мы должны собраться и бороться за победу. Этот матч будет таким же, как и любой другой матч в чемпионшипе. Нас ожидает очень жесткая и непредсказуемая игра, но мы должны продолжать нашу работу и продолжать борьбу.
Напомним, что матч "Шеффилд Уэнсдей" - "Халл Сити" состоится в субботу, 2 декабря. Начало - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Турнирная таблица чемпионшипа - здесь.
сферический_конь_в_вакууме
Леонид, удачи! Нужно побеждать.
15:43
Serenky25
Да они там играют, как бог на душу положит, а ты им схемы рисуешь... Половина игроков могут смело сказать, что они .вно. И уровень чемпионшипа .овно. Установку надо делать просто...Наори, кинь ботинком в голову, опрокинь столик, сломай дверь и потом скажи так: Выйдете и сделайте с ними тоже самое! ...((((: И все получиться...а "чернокожие пацаны" вообще без палки никогда не работали.
15:35
П_о_в_а_р
Лёню испортили, буржуи противные.((
15:27
П_о_в_а_р
Тонкий англицкий юмор...
15:26
Edmundo.Baldivieso
"Шеффилд Уэнсдей" его смоет...
15:16
shpasic
а мы думали, после высказываний двухгодичной давности, что он не тонет.
15:16