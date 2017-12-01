Леонид Слуцкий: "В субботу после игры с "Бристолем" я "умер", но в понедельник мне было лучше"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 20-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей" отметил, что его команде предстоит тяжелая игра. Специалист также добавил, что "тигры" смогут исправить сложившуюся ситуацию.

– После матча с "Бристоль Сити" внутренне я себя ощущал не очень, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого, команда которого уступила в предыдущую субботу со счетом 2:3. – Когда вы контролируете игру в течение 65 минут и ведете со счетом 2:0, но проигрываете, то это очень сложная для восприятия ситуация. Для меня лучше было проиграть со счетом 0:5. Но в прошлый понедельник я наблюдал за игрой "Брентфорд" – "КПР", когда хозяева пропустили в концовке встречи, и после этого я понял, что в этой лиге все возможно.

Я продолжу работать в команде, я привел сюда игроков, и теперь я чувствую ответственность перед всеми здесь. В субботу после матча с "Бристолем" я "умер", но в понедельник мне было намного лучше. Это не первая сложная ситуация в моей карьере. Раньше я думал, что домашние матчи будут легче, чем на выезде, но теперь я понимаю, что каждая игра сложная. После "Шеффилд Юнайтед" мы провели хорошие матчи, но проблема – это результат. Когда у вас нет результатов, то нет смысла говорить о качестве.

В субботу нам предстоит новая игра. Надеюсь, мы сможем изменить нашу ситуацию. Если бы я сомневался в этом, то не сидел бы здесь. Мы должны собраться и бороться за победу. Этот матч будет таким же, как и любой другой матч в чемпионшипе. Нас ожидает очень жесткая и непредсказуемая игра, но мы должны продолжать нашу работу и продолжать борьбу.

Напомним, что матч "Шеффилд Уэнсдей" - "Халл Сити" состоится в субботу, 2 декабря. Начало - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Турнирная таблица чемпионшипа - здесь.