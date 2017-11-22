Леонид Слуцкий: "У владельцев "Халла" состоится важный разговор с болельщиками"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сказал, что у него нормальные отношения с вице-президентом клуба Эхабом Алламом. Российский специалист был удивлен тому, что представитель руководства "тигров" присутствовал на матче 18-го тура чемпионшипа против "Миллуолла" (0:0), который состоялся в Лондоне.

– Я не знаю, о чем думают Алламы, но в среду состоится важный разговор между ними и болельщиками. Вице-президент Эхаб Аллам был на матче? Я этого не знал, но с самого начала просил его не говорить со мной в игровые дни. У нас с ним всегда был нормальный диалог. Мы постоянно на связи.

"Халл" Слуцкого не может выиграть с 21 октября - безвыигрышная серия команды насчитывает пять матчей. После 18 туров "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 18 очков. У лидирующего "Вулверхэмптона" 38 баллов.

Безвыигрышная серия "Халла" продолжается. Слуцкого спас вратарь

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